Марго Робби повторила образ 1992 года в накидке и чулках

Актриса Марго Робби вышла на публику в Лондоне в рамках рекламной кампании премьеры фильма «Грозовой перевал». Об этом сообщает WWD.

Марго Робби появилась на публике в образе из весенне-летней коллекции Джона Гальяно 1992 года: накидке, красных чулках с розовыми бантиками и черных шортах-боксерах. Образ дополнили серебряные туфли и массивные серьги. Волосы ей уложили в высокий пучок и сделали нюдовый макияж.

Накануне Марго Робби была замечена на съемках программы «Шоу Джимми Киммела» в Голливуде. Актриса выбрала для выхода на публику черное полупрозрачное платье с длинными рукавами, которое было украшено цветочным узором. Артистка добавила к образу массивные серьги, солнцезащитные очки и босоножки на каблуках. Звезду сфотографировали с уложенными волосами и макияжем.

Марго Робби состоит в браке с Томом Акерли. Она встретила своего будущего супруга в 2013 году на съемках драмы о Второй мировой войне «Французская сюита», где тот был помощником режиссера. Спустя три года, в декабре 2016 года, они поженились. Примечательно, что пара не объявляла о своей помолвке. У них есть сын.