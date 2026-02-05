Модель Алеся Кафельникова снялась на теннисном корте в мини-юбке

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова, модель Алеся Кафельникова, снялась в новой фотосессии для падел-клуба Casa Padel в Дубае. Профессиональными снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя Алеся Кафельникова позировала в белую плиссированную юбку, зеленую олимпийку, микрошорты с топом, белый лонгслив и спортивное платье. Образ дополнили кроссовки, кепка и повязка на голову. Волосы модели уложили в высокий хвост и сделали нюдовый макияж. В кадре она сыграла в теннис.

© Соцсети

В октябре Алеся Кафельникова приняла участие в показе бренда Vivienne Westwood, который состоялся в Париже. Модель появилась на публике в платье с полупрозрачном верхом и объемной юбкой. Образ манекенщицы дополнили массивное колье и босоножки на каблуках. Знаменитости сделали объемную укладку и макияж с черными стрелками и нюдовой помадой.

Позже Алеся Кафельникова вышла на публику в платье с разрезами по бокам, которое было украшено серебристыми стразами. Модель позировала с распущенными волосами и макияжем с черными стрелками. Манекенщица была запечатлена на закрытом мероприятии, организованном ливанским брендом Monot.