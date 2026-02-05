Дочь Умы Турман в откровенном виде снялась на мотоцикле

Дочь американских актеров Умы Турман и Итана Хоука актриса и модель Майя Хоук в откровенном виде снялась для журнала Vogue Hong Kong. Пост появился на странице издания в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя звезда сериала «Очень странные дела» позировала на одном из кадров, стоя на сиденье мотоцикла. При этом она надела оранжевую юбку ниже колена, серое пальто и черный бюстгальтер Prada. Кроме того, артистку запечатлели в черном бра, красной кофте и сиреневых мини-шортах.

Ранее в феврале 55-летняя Ума Турман села на шпагат на съемке для журнала и восхитила фанатов.