Известная певица прикрыла тело фейковыми долларами

Американская певица и актриса Эддисон Рей поделилась снимками в откровенном образе. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

25-летняя блогерша снялась в прозрачном платье, прикрыв тело фейковыми долларами. Автором наряда выступили лондонские дизайнеры Наташа Сомервилл и Франческа Каппер, которые четыре дня вручную пришивали банкноты к платью знаменитости.

В ноябре 2022 года Рей посетила ежегодный гала-концерт Art + Film Gala LACMA в откровенном наряде. Телезвезда появилась на мероприятии, которое прошло в Лос-Анджелесе, в винтажном платье бренда Jean Louis de Scherrer из полупрозрачной ткани, покрытой блестящими камнями и кристаллами.