Стилист рассказал о трендовом пальто на весну 2026 года

Приталенные варианты пальто будут в тренде весной 2026 года, низ при этом может мягко уходить в А‑силуэт. Об этом Pravda.Ru рассказала стилист Алина Морозова.

«В моей практике, классические пальто всегда остаются актуальными, но важно адаптировать их к современным тенденциям. Например, приталенный силуэт пальто, который был популярен в 1950-х годах, сейчас снова в моде, но уже в более современном прочтении, с акцентом на минимализм и функциональность», — сказала эксперт.

По ее словам, в тренде будут пальто в оттенках карамель, шоколад, мокко, они сменят классический нюд и черный цвет. Эти оттенки можно сочетать с актуальной палитрой сезона — от ярко‑оранжевого и травяного зеленого до нежно‑розового и сливочного белого, отметила Морозова. Стилист посоветовала обратить внимание и на качество ткани — это должна быть плотная шерсть или шерсть с кашемиром с минимальным блеском.

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов до этого назвал самое сочное сочетание в одежде на весну 2026. По его словам, Алессандро Микеле своим выходом на поклон после шоу VALENTINO Haute Couture продемонстрировал классное и небанальное сочетание цветов: бордовый+бирюзовый.