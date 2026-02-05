Аня Тейлор-Джой снялась в кожаной юбке-карандаш с разрезом до бедра

Звезда «Острых козырьков», актриса Аня Тейлор-Джой, стала гостьей пресс-конференции Apple TV в Санта-Монике. Об этом сообщает WWD.

Аня Тейлор-Джой предпочла для выхода черную кожаную юбку-карандаш с разрезом до бедра, водолазку с высоким горлом и босоножки на каблуках. Волосы актрисе выпрямили и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками и розовой помадой.

В феврале Аня Тейлор-Джой стала лицом нового выпуска Vogue. Актриса позировала в облегающем бежевом платье с разрезами на талии. Волосы ей выпрямили и распустили, а также сделали макияж с нюдовой помадой.

До этого Аня Тейлор-Джой посетила звездный концерт «SNL50: Homecoming Concert», который состоялся в зале Radio City Hall в Нью-Йорке. Актриса пришла на закрытое мероприятие вместе со своим супругом Малкольмом Макреем. Артистка выбрала для вечера молочное макси-платье с полупрозрачной кружевной вставкой. Знаменитость не стала надевать бюстгальтер, но дополнила образ пальто с мехом в тон и босоножками на каблуках. Визажист сделал Ане Тейлор-Джой макияж с черными стрелками и нюдовыми губами, а стилист — высокий пучок с прядями у лица.