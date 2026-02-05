Ксения Собчак снялась с лошадью для модного бренда

Российская журналистка Ксения Собчак стала лицом конной коллекции бренда IRNBY. Снимки опубликованы Instagram-аккаунте марки (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

© Lenta.ru

44-летняя знаменитость снялась рядом со скульптурой лошади в вещах из новой линейки, вдохновленных жокейской экипировкой. В комментариях съемку уже назвали великой иронией на тему многолетних шуток, в которых Собчак часто сравнивают с лошадью.

«Это гениально. Ксения в своем прайме», — восхитился один из многочисленных поклонников.

Модный бренд IRNBY принадлежит блогерше Анастасии Мироновой, которая известна своими провокационными и эпатажными рекламными-кампаниями.

В июле 2022 года Ксения Собчак призвала не жаловаться в Следственный комитет на обозвавшего ее лошадью комика Нурлана Сабурова.