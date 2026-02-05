На участие в Московской неделе моды подали заявки десятки дизайнеров

В программе — показы, лекции модных экспертов и фестиваль короткометражного кино World Fashion Shorts.

© Фонд моды

В Центральном выставочном зале «Манеж» с 14 по 19 марта пройдет уже шестая Московская неделя моды. На участие в ней поступило более тысячи заявок от дизайнеров из 67 регионов России. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«География заявок охватывает почти 100 городов — от Калининграда до Владивостока. Впервые их отправили бренды из Армавира, Торжка, Нарьян-Мара, Стерлитамака и Южно-Сахалинска. Треть заявок прислали столичные дизайнеры», — рассказала Наталья Сергунина.

Всего в Манеже будут представлены коллекции около 200 брендов. Финальный состав участников определит экспертный совет, в который входят главные редакторы профильных изданий, стилисты, основатели крупных ретейл-площадок.

Помимо показов, программа включает лекции модных экспертов и фестиваль короткометражного кино World Fashion Shorts. Кроме того, посетители смогут приобрести одежду, обувь и аксессуары отечественных брендов.

Участники предыдущих сезонов достигли договоренности о заключении контрактов более чем на миллиард рублей, треть этой суммы — результат пятой Московской недели моды. Она проходила с 28 августа по 2 сентября 2025 года и собрала 120 тысяч гостей.

Организатор мероприятия — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.

Следить за Московской Неделей моды можно во всех основных соцсетях: VK, Дзен, TG и Max.