Милла Йовович вышла на публику в мини-юбке и с дочерью Эвер

Голливудская актриса Милла Йовович вышла на публику с дочерью Эвер, которая выглядит как ее копия. Фото опубликованы на сайте People.

50-летняя Милла Йовович и 18-летняя Эвер посетили премьеру фильма «Дракула», которая состоялась 3 февраля в кинотеатре TCL Chinese Theatre в Лос-Анджелесе. Актриса позировала перед фотографами в желтом топе, черной мини-юбке, колготках, джинсовом жакете и серебристых туфлях на каблуках. Артистка дополнила образ красной сумкой на плечо и ожерельем. Эвер предпочла полосатое облегающее мини-платье и сапоги.

В октябре Милла Йовович приняла участие в показе бренда Miu Miu, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Актриса вышла на подиум в темно-серой замшевой куртке, голубой рубашке с платком, черном кожаном фартуке и босоножках на каблуках. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж в естественном стиле. Интернет-пользователи обратили внимание на внешний вид актрисы. По мнению некоторых, Милла Йовович слишком сильно похудела.

До этого Милла Йовович показала кадры, сделанные во время отдыха с семьей на Гавайях и в штате Юта. На одном из снимков актриса была запечатлена со своим супругом Полом Андерсеном на закате на фоне океана.