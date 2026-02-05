Марго Робби появилась на красной дорожке с бриллиантами весом более 100 карат

Австралийская актриса и продюсер Марго Робби посетила парижскую премьеру фильма «Грозовой перевал» в роскошном украшении. Подробности публикует People.

35-летняя звезда появилась на красной ковровой дорожке в кастомном платье Chanel Couture, дополнив образ бриллиантовым колье Lorraine Schwartz.

По данным издания, бархатный чокер украшают драгоценные камни весом более 100 карат. В дополнение к дорогостоящему аксессуару Робби надела кольцо с бриллиантом цвета шампанского грушевидной огранки.

Украшение разработала американский ювелирный дизайнер Лоррейн Шварц.

«Мне очень понравилось разрабатывать и создавать это колье и серьги телесного цвета с бриллиантами в 100 карат для потрясающей Марго Робби», — написала в соцсетях эксперт, выразив благодарность стилисту Робби, Эндрю Мукамалу, за его взгляд.

Ранее в феврале Екатерина Климова появилась на публике в украшениях на три миллиона рублей. 47-летняя актриса выбрала жемчужный комплект ювелирного бренда Mercury с белым золотом.