Ким Кардашьян позировала в топе с откровенным декольте и кожаном плаще

Модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян появилась на публике в топе с откровенным декольте. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

45-летняя Ким Кардашьян вернулась из поездки в Европу с возлюбленным, автогонщиком Льюисом Хэмилтоном. 4 февраля модель была замечена в Калабасасе, Калифорния. Звезда реалити-шоу вышла на публику в черном кожаном топе с глубоким декольте, брюках, плаще и ботильнах на каблуках. Бизнесвумен дополнила образ палантином в тон и солнцезащитными очками. Ким Кардашьян распустила волосы и сделала макияж с нюдовой помадой.

31 января Ким Кардашьян улетела из Лос-Анджелеса на своем частном самолете в Великобританию. Модель остановилась в загородном отеле Estelle Manor в Котсуолдсе, чтобы встретиться с автогонщиком. Издание The Sun сообщило, что у знаменитостей были «очень романтические» выходные, во время которых за ними следили охранники, чтобы обеспечить им уединение и безопасность.