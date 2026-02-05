Аглая Тарасова примерила роль роковой гонщицы

В ноябре звезде вынесли приговор — 3 года условно. Срок Аглая получила за перевозку в своем багаже наркотических веществ.

В прошлом году актриса Аглая Тарасова стала героиней грандиозного скандала. 31-летнюю звезду фильма «Лед» задержали в аэропорту с вейпом, внутри которого содержались наркотики. В ноябре суд огласил приговор — три года условно. Актрисе также назначили выплату штрафа в размере 200 тысяч рублей.

После затяжных судебных разбирательств Аглая постепенно пришла в себя. Она долгое время вела закрытый образ жизни, но теперь снова начала выходить в свет. Участвует актриса и в новых фотосессиях. Накануне на странице ее личного блога появилась серия свежих кадров. Тарасова примерила роль роковой гонщицы.

Перед подписчиками она предстала в ярко-красном комбинезоне и перчатках. Дочь Ксении Раппопорт позировала на фоне гоночной машины. Кадры получились динамичными и очень стильными.

Фанаты Аглаи оценили ее дерзкую съемку в комментариях. Многие пользователи Сети отметили, что она выглядит просто превосходно.

«Невероятно. Редкое сочетание нежности и силы», «Классная! Не важно кто что пишет и говорит», «Аглая, ты просто королева красоты», — отреагировали на снимки фолловеры Тарасовой.