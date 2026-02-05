Екатерина Варнава похвасталась фигурой в коротких шортах

Актриса и телеведущая Екатерина Варнава продемонстрировала фигуру в коротких шортах после обвинений в анорексии. Она опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя Екатерина Варнава стояла перед зеркалом в розовом свитшоте и голубых коротких шортах. Телеведущая показывала новые серебристые туфлях на каблуках. Актриса была запечатлена с собранными в пучок волосами и без косметики.

В сентябре Екатерина Варнава посвятила хейтерам пост в Instagram на фоне критики за чрезмерную худобу и поддержку Владимира Зеленского.

Телеведущая призвала подписчиков быть добрее и терпимее в социальных сетях, подчеркнув, что каждый человек имеет право на свои предпочтения и не обязан нравиться всем.