Семь средств с ПДРН для ухода за кожей

Полидезоксирибонуклеотид, известный в бьюти‑индустрии под аббревиатурой ПДРН, пришёл в сферу домашнего ухода за кожей прямиком из кабинетов косметологов. За качественное увлажнение, восстановление клеток и антиэйдж‑эффект инъекции с ПДРН полюбили Ким Кардашьян и Дженнифер Энистон, но сегодня оценить пользу популярного компонента можно и без уколов. Вот 7 классных средств.

© Super.ru

Увлажняющий лифтинг‑крем Mer De Mer, Librederm

Лёгкий дневной крем с антиэйдж‑эффектом. В основе — ПДРН из белого осетра, который стимулирует выработку коллагена и эластина. Благодаря активу кожа становится более упругой и подтянутой. Приятная деталь: тонкий свежий аромат с нотами мандарина, гвоздики, мускуса и ветивера.

Ампулы с ДНК‑гелем из икры лосося, Biobalance

ПДРН в составе помогает клеткам восстанавливаться изнутри, делает кожу более сияющей и ровной. Понравится тем, кто замечает первые признаки возрастных изменений — актив буквально существует для того, чтобы работать со старением. Наносить нужно два раза в день, ампулы хватит на три применения.

Успокаивающий мист Aloe PDRN Frozen, Dabo

В составе миста несколько видов гиалуроновой кислоты и ПДРН из привычного нам алоэ вера, который в такой форме увлажняет и восстанавливает интенсивнее. Спреем можно освежиться в течение дня, когда кажется, что кожа особенно сухая, или использовать его на любом этапе бьюти‑рутины.

Увлажняющий и успокаивающий тонер Aqua Power, Darling*

Густой тонер помогает сухой и обезвоженной коже за счёт формулы с ПДРН, полученным из листьев лотоса. Дополняют его экзосомы яблока — они способны успокоить кожу и укрепить её защитный барьер. Тонер подойдёт в качестве дополнения к базовому увлажняющему крему, снимет ощущение стянутости и не оставит липкости.

Восстанавливающая сыворотка‑концентрат PDRN, Menomoso

Ещё один экземпляр с растительным веганским ПДРН, но на этот раз добытым из болгарской розы. Не бойтесь, яркой отдушки здесь нет: аромат нейтральный и не задерживается на коже. Зато после сыворотки остаётся ощущение комфортного увлажнения, лицо выглядит сияющим, краснота уходит, а шелушения сглаживаются.

Скинбустер-сыворотка для лица Retinol Green Tea, Innisfree

В скинбустере есть низкомолекулярный ПДРН зелёного чая, который даёт коже больше упругости. Его дополнили тройным комплексом ретинола, нацеленным на защиту от возрастных изменений и коррекцию неглубоких морщин. После нанесения не забывайте про использование солнцезащиты — ретинол повышает чувствительность к ультрафиолету.

Мист для сияния кожи Rose PDRN, Thim

Двухфазная сыворотка‑мист с ПДРН из экстракта дамасской розы, увлажняющей гиалуроновой кислоты и антиоксиданта глутатиона для более ровного тона кожи. Перед использованием флакон надо хорошо потрясти, чтобы текстуры смешались и работали наиболее эффективно. Распыляется мелким облачком, немного пахнет розой и может разъесть тональное средство, если пшикнуть слишком близко к лицу.