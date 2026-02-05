Тартан, плиссе, мини: гид по главным клетчатым юбкам сезона

Клетка весной всегда возвращается на радость всем — но каждый сезон в новой подаче. В этом году она уходит от школьной классики в сторону сочетания разных фактур, интересного кроя и оригинальных стилизаций.

Как же здорово, что мы уже свободны от стереотипов, что юбку нужно носить только и исключительно с сорочкой или свитером. В ход нынче могут идти и худи, и топы разной степени легкомысленности, а до чего прекрасно с клеткой рифмуется полоска — хотя бы той же задорной тельняшки! Словом, юбка в клетку нынче становится не базой, а акцентом, вокруг которого строится весь образ. Стилист Алина Лобанова рассказала, какие варианты актуальны — и с чем их логично носить.

Макси в крупную клетку

Главный силуэт сезона — удлиненный, почти до щиколотки.

«Крупная клетка в этом формате смотрится особенно эффектно: она вытягивает силуэт и делает образ графичным. Носить такую юбку лучше с лаконичным верхом — тонкий трикотаж, лонгслив, приталенный жакет. Обувь — от грубых ботинок до минималистичных кед», — предлагает эксперт.

Плиссе в английском тартане

Тартан снова в игре, но без нарочитой наивности, присущей старшеклассницам. Плиссированные модели замечательно сочетаются с мужскими рубашками, объемными свитерами, бомберами. Важно добавлять контраст фактур — кожа, деним, плотный хлопок. Тогда образ становится актуальным и весьма ироничным, а это, похоже, чуть ли не главная черта моды эпохи пост-модерна.

Мини с высокой посадкой

Клетчатая мини — неизбежный и важный реверанс в сторону 90-х и преппи-эстетики.

«Весной ее носят с плотными колготками, лоферами, жакетами или куртками оверсайз, словно с плеча бойфренда или мужа. Секрет в балансе: чем короче юбка, тем более закрытым и структурным должен быть верх», — подсказывает стилист.

А-силуэт в нейтральной клетке

Самый носибельный и универсальный вариант на каждый день. Серо-бежевые, молочные, графитовые клетки легко вписываются в базовый гардероб. Такие юбки хорошо работают с тренчами, кашемировыми джемперами, замшевой обувью. Это уже не стилистический акцент, а интеллектуальная классика.

Асимметрия и косой крой

Для тех, кому как раз скучна классика. Клетка, посаженная по косой, создает динамику и визуально стройнит. Асимметричный подол, запах, разрезы добавляют движения. Носить лучше с простыми вещами, чтобы сложный крой не спорил с верхом.