Модель и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер показала фигуру в «голом» платье с лифом из граната. Бизнесвумен разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Кайли Дженнер снялась в рекламе собственного бренда Kylie Cosmetics. Модель объявила о продаже блеска с ароматом граната. На фото звезда реалити-шоу предстала в телесном прозрачном мини-платье с лицом из зерен граната. Бизнесвумен собрали волосы в гладкий высокий пучок и сделали макияж с коричневыми тенями, черными накладными ресницами и ярким красным блеском для губ.

На прошлой неделе папарацци засняли Кайли Дженнер, которая направлялась на вечеринку в Лос-Анджелесе. Модель вышла на публику в топе Maison Margiela с глубоким декольте, черной кожаной юбке-миди и туфлях на каблуках. Звезда подиумов была запечатлена с собранными в пучок волосами и макияжем с коричневыми тенями, накладными ресницами и помадой.

Интернет-пользователи обратили внимание на топ бизнесвумен. По мнению некоторых, он выглядит как мешок из-под картошки.