Москвички начали колоть ботокс в уши ради похудения

В Москве набирает популярность необычный способ похудения через инъекции ботокса в уши. Процедуру рекламируют как укол в так называемую точку голода, которая якобы снижает аппетит и помогает сбросить вес без диет и ограничений. Об этом сообщил телеканал «Москва 24».

© Мослента

Суть метода проста: препарат вводят в активную зону ушной раковины, которая, по утверждению сторонников процедуры, влияет на сигналы голода. Сеанс занимает около 15 минут, а стоимость варьируется от 5000 до 8000 рублей. Клиентам обещают отсутствие тяги к сладкому и перекусам на несколько месяцев.

Однако на практике эффект оказывается сомнительным. Одна из москвичек призналась, что результата после процедуры не заметила.

«Я сделала себе точку голода ботоксом и никакого результата я не увидела», — рассказала она в интервью.

Медики предупреждают, что обещания похудения без усилий должны настораживать. Снижение веса напрямую связано с энергетическим балансом: сколько калорий человек получает, столько же он должен тратить. Любые инъекции без медицинских показаний несут риски, особенно когда речь идет о препаратах, блокирующих передачу нервных импульсов.

Врач-рефлексотерапевт Марият Мухина пояснила, что в восточной медицине действительно существуют точки, связанные с центрами голода.

«Ушная раковина содержит много точек и, в частности, точки снижения аппетита 17-18 находятся на козелке у человека», — отметила специалист.

По ее словам, воздействие на эти зоны может влиять на работу гипоталамуса. Однако с точки зрения доказательной медицины эффективность акупунктуры остается спорной и часто сопоставимой с эффектом плацебо.

Еще один «ленивый» способ похудения заключается в введении липолитиков, их инъекции делают прямо в жировую ткань. Однако, предупреждают медики, при неправильном введении возможны серьезные осложнения, включая некроз тканей и повреждение внутренних органов.

Ранее стало известно, что в московской клинике репродукции резко вырос интерес к процедурам ЭКО с использованием донорской спермы основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.