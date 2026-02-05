Ксения Бородина вышла на публику в мини-платье

Телеведущая и блогерша Ксения Бородина появилась на публике в мини-платье. Звезда выложила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя Ксения Бородина позировала в черном платье-жакете, который дополнила колготками, кольцами, серьгами и цепочкой с бриллиантом. Телеведущей уложили распущенные волосы и сделали макияж с блестящими коричневыми тенями, накладными ресницами и розовой помадой.

«Классический стиль — это не про строгость, а про продуманность и уважение к себе. Он помогает выглядеть стильно в любой эпохе и придает спокойную уверенность в любой ситуации», — подписала фото знаменитость.

В январе Ксения Бородина предложила подписчикам задать ей интересующие их вопросы. Одна из поклонниц спросила, сколько операций сделала телеведущая. Блогерша пошутила, что, судя по разборам пвсевдокосметологов в соцсетях, она не вылезает из кабинета пластического хирурга. Знаменитость призналась, что она на самом деле очень тревожная и боится даже сходить на удаление зуба к стоматологу.

При этом она не исключила, что возможно после 50 лет решится на круговую подтяжку лица.