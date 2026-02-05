«Ради бога, нет!» Марго Робби напугала фанатов своими брюками

Голливудская актриса Марго Робби напугала поклонников, вернув тренд на брюки с заниженной талией. Об этом сообщает издание Daily Mail.

© globallookpress

4 февраля Марго Робби пришла на радио BBC в Лондоне, чтобы рассказала о фильме «Грозовой перевал», в котором сыграла главную роль. Актриса вышла на публику в корсете с розовым узором, черных брюках с заниженной талией и остроносых туфлях на каблуках. Артистка дополнила образ тренчем, солнцезащитными очками и сумкой.

© Газета.Ru

Интернет-пользователи не оценили модель брюк Марго Робби.

«Я ее очень люблю, но ради бога, нет, никаких джинсов с низкой посадкой больше!», «Она потрясающая, но, пожалуйста, не возвращайте джинсы с низкой посадкой!», «Эти джинсы с низкой посадкой меня просто выводят из себя», «Нет, джинсы с низкой посадкой, пожалуйста, умоляю вас, не возвращайте их в продажу», — писали поклонники актрисы.

2 февраля Марго Робби посетила премьеру фильма по роману Эмили Бронте «Грозовой перевал». Мероприятие прошло в кинотеатре Le Grand Rex в Париже. Для светской премьеры актриса выбрала кутюрное кастомное платье Chanel с красным бархатным корсетным верхом и белой юбкой. Артистка также надела чокер в тон наряду. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж в естественных тонах.