Почему ваш крем скатывается: разбираем самые частые ошибки

Ожидание: после нанесения крема кожа становится мягкой, гладкой и сияющей. Реальность: крем не впитался, скатался и оставил после себя характерные «катышки». Ситуация неприятная и может коснуться каждого человека.

Кстати, скатываться могут вообще любые текстуры: флюиды, эссенции, сыворотки, питательные и увлажняющие кремы, тональные основы. К счастью, причин не так много и каждую можно предотвратить. Разберемся?

Некачественная формула

Да, не каждый крем может похвастаться хорошей формулой. И не надо думать, если вы купите супер-дорогой продукт, то от катышков это вас убережет. У люксовых кремов тоже не всегда идеальная формула. Да и бюджетные кремы далеко не всегда образуют катышки. Обычно текстура любого крема состоит из масла и воды. Если вспомнить уроки химии, то масло в воде не растворяется, поэтому нужен хороший эмульгатор. И если бренд сэкономил, подобрал не качественный, то текстура крема будет расслаиваться прямо на коже на 2 составляющие: масло и вода. И вот из-за этого образуются «катышки».

Слишком большое количество крема

Кожа физически не может впитать больше средства, чем ей нужно. Любые излишки останутся на поверхности и начнут скатываться. Чтобы этого избежать, нужно просто уменьшить количество наносимого на кожу крема. Потому что вам, например, будет достаточно горошинки, а вашей подруге потребуется в 3 раза больше того же самого крема. Поэтому с подходящим вам количеством можно поэкспериментировать.

«Поспешишь — людей насмешишь»

Как часто бывает? Мы торопимся и стараемся быстрее-быстрее нанести на не впитавшийся слой косметики следующее средство. Понимаем, время есть не всегда, но на самом деле, не обязательно выжидать по полчаса между нанесениями. Подождите хотя бы пару минут, потоп постучите по коже подушечками пальцев и когда убедитесь, что предыдущий продукт впитался, наносите следующий. Средства не будут смешиваться друг с другом и перестанут скатываться.

Недостаточно или неправильно очищенная кожа

Возьмите себе за правило: сначала очищение, потом тонизация и только потом крем. Избыток себума, ороговевшие клетки, остатки косметики, пыль и грязь — все загрязнения начнут смешиваться с кремом, если кожу предварительно не очистить. Отсюда и неприятные катышки. Чаще всего, тут скатывается именно грязь, а не крем.

Крем просто не подходит

Вы купили крем по совету подруги? Тогда не нужно удивляться, что он вам не подошел. Кожа у вас с ней не идентичная, даже если и одинаковая по типу. К тому же, индивидуальную реакцию никто не отменял. Все-таки уход — вещь индивидуальная. Лучше, конечно, чтобы подбором средств занимался косметолог. В крайнем случай выбирайте продукты, которые соответствуют типу и состоянию вашей кожи. Например, обладателям жирной кожи подойдут легкие текстуры, а сухой — плотные и питательные кремы.

Игнорирование порядка нанесения средств

Не все задумываются, в какой последовательности нужно наносить косметику. Но она будет выполнять свои функции только при соблюдении правильного порядка нанесения. Сначала идут самые легкие текстуры на водной основе (они хорошо и быстро впитываются). Потом можно переходить на более плотные варианты на масляной основе, которые создают на поверхности невидимую защитную пленку. Если поменять продукты нанесения местами, то крем начнет скатываться.

Дефицит увлажнения

Часто кремы скатываются на обезвоженной коже. Ей требуется больше увлажнения, она начнет впитывать только жидкость и оставлять на поверхности плотные активы. Последние и будут скатываться. Поэтому сначала нужно привести свою кожу в порядок и избавится от обезвоживания. А там и кремы перестанут скатываться.

Неправильное нанесение

Вспомните, как именно вы наносите на кожу крем. Методика тут очень важна, может даже больше, чем состав самого крема. Появление катышков часто связано с тем, что вы интенсивно втираете средство круговыми или линейными движениями. Этого делать не нужно. Чтобы крем не скатывался, его нужно распределять аккуратными похлопывающими движениями. Попробуйте, думаем, разница вас приятно удивит.

Истек срок годности

Все косметические средства имеют 2 срока годности. Первый — дата, до которой нужно использовать продукт. Она прописывается на упаковке и может иметь разные формулировки: «Годен до...», «Использовать до...» и т. д. Второй срок — срок годности после открытия упаковки, который обозначается инфографикой в виде баночки с открытой крышкой и указанием количества месяцев (3М — 3 месяца, 6М — 6 месяцев, 12М — 12 месяцев). За это время нужно использовать крем, а когда срок пройдет, то выбросить его. Поэтому не ленитесь писать дату открытия продукта на тюбике, чтобы отслеживать ее. Так вот, если пользоваться средством дольше положенного, оно может начать скатываться на коже.