Какие вещи стали самыми желанными в конце 2025 года

Фэшн-индустрия любит громкие повороты и резкие перезапуски, но конец 2025 года прошёл неожиданно спокойно. Платформа Lyst опубликовала свежий The Lyst Index за четвёртый квартал, и главный вывод звучит просто: рынок устал от метаний и выбрал стабильность.

© Just Talks

Первую тройку снова удержали Saint Laurent, Miu Miu и COS. Эти бренды не меняли правила игры и не пытались срочно переизобрести себя. Они аккуратно развивали уже узнаваемый стиль, работали с проверенными формами и попадали ровно в ожидания аудитории. Судя по результатам, именно такой подход сейчас и выигрывает.

При этом внутри рейтинга всё же случились сдвиги. Ralph Lauren, Burberry и Gucci заметно прибавили и поднялись сразу на несколько позиций. Особенно выделился Ralph Lauren, который показал рост спроса почти на четверть. Большую роль сыграл соцсетевой эффект: рождественский контент бренда разлетелся по платформам, а культовое поло с молнией до середины груди стало самым желанным предметом квартала. Никаких сложных концепций — просто вещь, которую хочется носить.

Не всем повезло удержать позиции. Bottega Veneta и Loewe ощутимо просели и оказались за пределами первой десятки. Это не выглядит как кризис, скорее как пауза на фоне общего запроса на понятность и практичность. Единственным новым участником рейтинга стал Massimo Dutti, что тоже многое говорит о настроениях покупателей.

Рост COS и появление Massimo Dutti подтверждают один важный сдвиг. Минимализм снова в игре, но уже без показной «тихой роскоши». Покупатели всё чаще выбирают вещи, которые легко вписываются в повседневную жизнь и не теряют актуальность через сезон. Спрос на COS вырос сразу на 60%, и это выглядит как чёткий сигнал рынку.

В целом эстетика меняется в сторону утилитарности. Люди всё чаще думают о функциональности и сроке службы одежды. Именно поэтому в числе самых востребованных вещей оказываются, например, бини от Arc’teryx или куртки Barbour.

Интересно, что та же логика работает и на рынке ресейла. Осенью 2025 года eBay опубликовал отчёт на основе данных 134 миллионов пользователей, и там снова лидируют Louis Vuitton и Gucci. Покупатели охотно инвестируют в узнаваемые модели брендов с историей, которые легко перепродать и которые не теряют ценность со временем.