Charli XCX пришла на премьеру «Грозового перевала» в необычном образе

На лондонской премьере фильма Эмеральд Феннелл «Грозовой перевал» Charli XCX выглядела так, словно собиралась не просто пройти по красной дорожке, а направиться прямо к алтарю. Певица, работавшая над оригинальной музыкой к картине, выбрала для выхода эффектный свадебный образ, мгновенно ставший одним из самых обсуждаемых моментов вечера.

© Mainstyle

Наряд был создан специально для Charli XCX дизайнером Эрдемом и войдёт в его ещё не представленную коллекцию осень-зима 2026. Это эффектное нежно-розовое платье с кристальной вышивкой и пышной юбкой из тюля, дополненное воздушной вуалью в тон.

«Я познакомился с Чарли несколько лет назад, когда она пришла на один из моих показов. Меня всегда поражали её интуитивность и бесстрашие как художницы, — рассказал Эрдем. — Для премьеры “Грозового перевала” мне хотелось создать платье, которое балансировало бы между романтикой и лёгкой меланхолией, отсылая к сёстрам Бронте. Бледно-розовый оттенок выглядит мягко и словно выветренно, а вуаль добавляет драматизма — будто Charli выходит прямо из пейзажа романа. В ней есть нечто глубоко современное и одновременно вне времени, и это напряжение полностью соответствует духу “Грозового перевала”».

Свадебная эстетика была выбрана не случайно. Поклонники романа Эмили Бронте и его экранизаций знают, что тема брака играет важную роль в сюжете, поэтому образ Charli можно считать формой method dressing — модным и символичным способом подчеркнуть ключевые мотивы истории.

Впрочем, для самой Charli XCX театральность — скорее естественное состояние, чем редкий жест. На протяжении всего промо-тура «Грозового перевала» она вместе со стилистом Крисом Хораном последовательно выстраивала образы с отсылками к концу XVIII века, в котором разворачивается действие фильма. На голливудской премьере в прошлом месяце певица появилась в скульптурном бежевом платье от Vivienne Westwood с объёмной линией талии, а для фотоколла выбрала чёрное кружево, сочетав винтажный топ от John Galliano 2003 года с юбкой от Saint Laurent.

Эфемерный «свадебный» выход в Лондоне стал, пожалуй, самым сильным модным заявлением Charli за весь тур. Особенно с учётом того, что параллельно она успевает продвигать и другой проект — мокьюментари The Moment. Судя по всему, в её графике нет пауз — ни для пресс-туров, ни для эффектных образов.