Актриса Зендея снялась в жилете с глубоким декольте

Актриса Зендея снялась для рекламы французского бренда Louis Vuitton. Снимками бренд поделился в Instagram.

28-летняя Зендея стала лицом новой рекламной кампании бренда Louis Vuitton. Певица позировала в черном жилете с глубоким декольте и брюках. Образ дополнила сумка из кожи и цепочка. На других фото она была одета в жакет с брошью. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали легкий макияж с кремовой помадой и угольно-черными стрелками.

7 января стало известно, что актриса помолвлена с коллегой Томом Холландом. По информации издания TMZ, помолвка прошла между католическим Рождеством и Новым годом.

9 января Зендея продемонстрировала кольцо с бриллиантом в 5 карат на специальном показе фильма «Претенденты» в Тихоокеанском центре дизайна в Лос-Анджелесе. По данным журналистов, украшение было сделано ювелиром Джессикой МакКормак из Новой Зеландии, которая сейчас проживает в Англии. Стоимость кольца оценивается более чем в $200 тысяч.