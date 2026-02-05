«С новой грудью!» Анастасия Ивлеева в бюстгальтере вызвала ажиотаж в Сети

Фото российской телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой в откровенном виде вызвали ажиотаж в сети. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

Экс-ведущая шоу о путешествиях «Орел и решка» предстала перед камерой в черном бюстгальтере с тонкими бретелями и легинсах с заниженной талией. Также она надела очки в пластиковой оправе и нанесла коричневую помаду на губы.

Поклонники высказались о кадрах в комментариях, обратив внимание на бюст знаменитости. «Настя сделала грудь», «Два года капусту ела», «С новой грудью!», «Я не пойму, это импланты такие шикарные или оно само вернулось?» — заявили юзеры.

В январе Ивлеева показала на камеру борьбу с целлюлитом со словами «до фига свободного времени».