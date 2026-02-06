Ведущий «Модного приговора» назвал самую стильную верхнюю одежду на весну

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, назвал самую стильную верхнюю одежду на весну. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

© Газета.Ru

«Самой актуальной верхней одеждой наступающего весеннего сезона станут плащи, тренчи, куртки и бушлаты заниженной линией талии. Силуэт опасный, ведь он укорачивает ноги и удлиняет торс, поэтому и носить его будут лишь те, кто умеет работать с пропорциями. Ловите несколько подсказок: советую миксовать такие вещи либо с узкими юбками и платьями в пол, либо со скинни джинсами, леггинсами и капри», — написал Рогов.

До этого Александр Рогов рассказал, что дубленка из овчины является лучшей верхней одеждой на зиму. Ведущий «Модного приговора» также рекомендовал обратить внимание на бомбер, укороченную двустороннюю куртку без воротника, бушлат средней длины или однобортное пальто. По его словам, в такой одежде будет не только тепло, но и красиво.

Александр Рогов также в своем Telegram-канале до этого назвал шарф аксессуаром, который поможет привлечь внимание зимой. По его словам, важен не только цвет шарфа, но еще и объем и его длина. Стилист также показал фото, на которых девушки были запечатлены с длинными объемными шарфами, которыми разбавляли в черном цвете и серых оттенках.