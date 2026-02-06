Стилист Лисовец назвал тренд, который вернется в моду

Стилист Влад Лисовец назвал тренд, который вернется в моду. Об этом он написал на своем сайте.

В 2026 году эксперт посоветовал обратить внимание на пышные юбки, корсеты в винтажном стиле и одежду с баской.

«Словно [привет из] эпохи Джульетты или Марии Антуанетты — кому как больше нравится. И речь не просто про какие-то отдельные предметы, придающие образу романтики, а про тотал лук в духе того времени, продумывание всего до мелочей, включая мейкап, укладку и аксессуары», — написал Лисовец.

До этого Владислав Лисовец перечислил самые трендовые прически зимы. Он посоветовал придавать волосам большей легкости и небрежности. Среди трендовых стрижек он выделил шегги, маллет, рваный каскад и каре.

А месяцем ранее Влад Лисовец заявил, что накладные и наращенные ресницы делают из девушки провинциалку. Он также отметил, что девушкам не стоит носить очки на кончике носа. Стилист считает, что подобное ношение украшения тоже превращает дам в простушек. Также он посоветовал отказаться от нарисованных бровей и «губ-уточек». Лисовец добавил, что женщинам стоит расстаться с часами со стразами, высокой бейсболкой, приталенными джинсовыми куртками.