Кайли Дженнер снялась на тренировке в легинсах и с глубоким декольте

Блогерша Кайли Дженнер снялась на тренировке с подругой. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Кайли Дженнер позировала в черном топе с глубоким декольте и легинсах от бренда Alo. Волосы блогера уложила крупными локонами и сделала макияж с контурингом. В кадре она позировала вместе с подругой и тренировалась с ней в зале.

На прошлой неделе папарацци засняли Кайли Дженнер, которая направлялась на вечеринку в Лос-Анджелесе. Модель вышла на публику в топе Maison Margiela с глубоким декольте, черной кожаной юбке-миди и туфлях на каблуках. Звезда подиумов была запечатлена с собранными в пучок волосами и макияжем с коричневыми тенями, накладными ресницами и помадой.

Интернет-пользователи обратили внимание на топ бизнесвумен. По мнению некоторых, он выглядит как мешок из-под картошки.