Журналистка Ксения Собчак высказалась о тренде на «цифровой минимализм». Об этом она написала в Telegram-канале.

«Как часто вы слышали от своих друзей об их коллекции виниловых пластинок или полароидов? Уверена, что в последние годы особенно часто. А в 2026, как считают Dazed, тренд на аналоговые носители достигнет пика. У людей на фоне интеграции ии и алгоритмов обострилось желание привнести больше жизни и чаще отказываться от экранов. Оно неожиданно обрело форму почти идеологического движения — в лентах появляются ролики, где пользователи демонстрируют, как «заземлиться» в повседневности: фотоаппарат вместо смартфона, бумажный блокнот вместо приложения заметок, настоящие книги вместо электронных читалок. Но и в этом «цифровом минимализме» есть противоречие. За осознанностью может скрываться привычная гонка потребления: чтобы отдохнуть от гаджетов, нужно купить фотоаппарат, винил, блокнот. Да и потом, большинство этих креаторов в итоге все публикуют в соцсети, зарабатывая лайки на том, что должно освобождать от лент и алгоритмов. Так что громкого, я бы даже сказала кричащего «заземления» будет предельно много. Но не факт, что оно действительно хоть кому-то поможет разгрузиться», — написала Собчак.

На днях Ксения Собчак опубликовала в личном блоге фото, где предстала перед камерой в черном корсете из кружева Dolce & Gabbana, который сочетала с юбкой на молнии, жакетом, ажурными колготками и туфлями. Журналистка дополнила образ массивными серьгами, колье и кольцами. Образ знаменитость завершила клатчем «из макарон».

В конце января журналистка и модель Елена Перминова вместе проводили время в Куршевеле. Телеведущая предстала перед камерой в черном полупрозрачном наряде с глубоким декольте, который дополнила массивными золотыми серьгами и кольцом. Знаменитость собрала волосы в пучок и сделала макияж. Модель предпочла розовую облегающую комбинацию и чулки.