Женщин стали накачивать жиром покойников после похудения на «Оземпике»

В США набирает популярность необычная косметическая процедура — инъекции жира, полученного от умерших доноров. Об этом пишет издание New York Post.

Препарат под названием AlloClae появился на рынке в 2025 году. Донорский жир стерилизуется и очищается от ДНК, но сохраняет структуру жировых клеток. Инъекции используют, чтобы увеличить грудь и ягодицы, а также для коррекции бедер. Они стали особенно популярны среди людей после похудения на препарате «Оземпик».

«Поначалу это звучит шокирующе, — призналась изданию 34-летняя женщина из Манхэттена, потратившая почти 45 тысяч долларов (3,4 миллиона рублей), чтобы накачать жир покойников в бедра и ягодицы. — Но если посмотреть с научной точки зрения, донорские ткани, полученные таким путем, используются в медицине десятилетиями».

38-летняя инструктор по пилатесу Катрина Дафни увеличила грудь с помощью имплантов и AlloClae. Она сравнила стоимость процедуры с ценой сумки Birkin, которая превышает 35 тысяч долларов (2,6 миллиона рублей). При этом женщина признается, что старается не думать о происхождении препарата. «Результаты перевешивают любую жуткость», — считает она.

Ранее сообщалось, что стали известны цены на человеческие тела и органы в США. Согласно внутренним документам компании Biological Resource Center, занимавшейся торговлей органами, целое тело может стоить более 10 тысяч фунтов стерлингов (миллион рублей).