Марго Робби пришла на премьеру в «голом» платье с имитацией женских кос

Актриса Марго Робби посетила премьеру фильма по роману Эмили Бронте «Грозовой перевал» в Лондоне. Об этом сообщает Page Six.

Марго Робби пришла на премьеру в «голом» платье с корсетом, у которого по всей ткани были прикреплены «женские косы» грязно-зеленого оттенка. Волосы актрисы собрали в аккуратный пучок и сделали нюдовый макияж с акцентом на скулах.

2 февраля Марго Робби посетила премьеру фильма по роману Эмили Бронте «Грозовой перевал». Мероприятие прошло в кинотеатре Le Grand Rex в Париже. Для светской премьеры актриса выбрала кутюрное кастомное платье Chanel с красным бархатным корсетным верхом и белой юбкой. Артистка также надела чокер в тон наряду. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж в естественных тонах.