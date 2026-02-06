Немного винтажа, много шика: как носить пальто с меховым воротником весной

В этом сезоне оно возвращается в гардеробы — во многом благодаря Кейт Миддлтон, она регулярно выбирает такие модели для выходов: приталенные, благородных оттенков, с аккуратным мехом, который добавляет образу статуса, но не утяжеляют его.

В этом актуальном тренде сошлись сразу две эстетики — истинно аристократическая и уютная винтажная (спорим, у вашей бабушки тоже была такая вещь?), а мы можем создать свою интересную историю на этой базе, сочетая пальто не только с юбками и платьями, но и нетривиальными предметами гардероба. Стилист Алина Лобанова рассказывает, как это сделать.

Классическое приталенное пальто

Версия герцогини Кэтрин. Четкая линия плеч, акцент на талии, длина миди и аккуратный меховой воротник — съемный или стационарный.

«Такие модели выглядят элегантно даже с базовыми вещами: трикотажным платьем, сапогами на невысоком каблуке, кожаными перчатками. Это чистая классика, которая не спорит ни с возрастом, ни с дресс-кодом. Ни, конечно, с характером — если такая вещь отлично ложится на ваш личный стиль», — говорит эксперт.

Пальто-халат с мягким мехом

Более расслабленный вариант — пальто на запах с поясом. Мех здесь обычно объемнее, пушистее, иногда контрастного оттенка. Силуэт получается уютным, но дорогим по ощущению. Носить его лучше с лаконичной базой: прямые брюки, кашемировый джемпер, высокие сапоги. Важна игра фактур, а не сложность образа — но иногда багги-джинсы и кроссовки оказываются неожиданно уместными тоже.

Винтажный А-силуэт

Тот самый «бабушкин шик», который сейчас выглядит особенно актуально. Расклешенный крой, крупные пуговицы, каракуль или мутон на воротнике. Такое пальто хорошо работает с современными деталями: грубые ботинки, минималистичная сумка. Контраст делает образ актуальным, а не ретро-костюмным.

Минимализм и акцентный воротник

Для тех, кто не любит избыточность.

«Само пальто — максимально чистое по линиям: прямой крой, гладкая шерсть, нейтральный цвет. А вот воротник — фактурный, контрастный, может быть, даже съемный, чтобы менять настроение. Такой вариант легко вписывается в городской гардероб и не выглядит нарочито нарядным», — утверждает стилист.

Пальто с укороченным рукавом

Нишевый, но очень модный прием. Укороченный рукав и меховой воротник создают сложную, журнально-глянцевую стилизацию. Носится с длинными перчатками, высокими манжетами из трикотажа, браслетами. Весной это выглядит особенно эффектно — когда уже не холодно, но еще хочется интересной игры фактур.