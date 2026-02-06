Девять вариантов туши с эффектом объема

Густые ресницы — это спектр, где каждая девушка ежедневно находится между «сегодня накрашусь поярче» и «как добиться эффекта 17D ресниц без наращивания». В нашей подборке — 9 вариантов туши для ресниц, которые дадут столько объёма, сколько вы готовы взять.

© Super.ru

Тушь Sexy Ultimate Lashes Mascara, Romanovamakeup

Понятная в использовании тушь для тех, кто любит контролировать нанесение вплоть до кончиков ресниц. Один слой даст аккуратный и естественный результат, несколько слоёв — заметный объём и длину.

Тушь Palpebral by Topialyse, SVR

Тушь создаёт мягкий объём, подкручивает ресницы и визуально делает взгляд более открытым. За счёт формулы она не раздражает слизистую и не вызывает дискомфорта, поэтому понравится тем, кто носит линзы и просто не любит ощущение туши на ресницах.

Тушь Cabaret Legend D’or, Vivienne Sabo

Отличный вариант на случай, когда нужен заметный объём без утяжеления ресниц. Щёточка хорошо разделяет, поэтому даже при активном нанесении ресницы выглядят аккуратно.

Тушь для ресниц Vamp! Lash Extender, Pupa

Работает сразу от корней: приподнимает ресницы и делает их визуально гуще. Тушь увеличивает объём при наслаивании, но не превращает ресницы в «паучьи лапки». Силиконовая щёточка помогает вытянуть форму и добавить драматизма взгляду.

Суперобъёмная тушь Healthy Drama, Arive Makeup

Объём с первого нанесения легко усилить за счёт наслоения — и не переживать, что тушь склеит ресницы. Такая вариативность делает средство подходящим и для ежедневного макияжа, и для вечерних образов.

Объёмная тушь Max It с эффектом удлинения, Catrice

Тушь прокрашивает ресницы от самых корней, благодаря чему они становятся максимально заметными: визуально гуще, объёмнее и длиннее. Продукт лучше наносить в несколько слоёв, давая им слегка подсохнуть.

Тушь Magic Glide Mascara, Colorbar

Ресницы с первого нанесения приподнимаются у корней, визуально становятся более длинными и объёмными. При наслаивании тушь не образует комочков и не склеивает ресницы.

Тушь «Объём и длина», Avon

Вариант на каждый день, с которым вы получите длинные и объёмные ресницы без лишних движений. Если прокрасите ресницы в несколько слоёв, результат будет выглядеть естественно и не утяжелит взгляд.

Тушь для ресниц, Suite by Julia Godunova

Щёточка хорошо разделяет ресницы и помогает разложить их «веером». Можно вытянуть форму к вискам и сделать взгляд более выразительным. Объём заметный, цвет насыщенный, при этом тушь спокойно смывается в конце дня.