Звезда «Ералаша» показала лицо без макияжа

Российская актриса Анна Цуканова-Котт показала лицо без макияжа. Публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя звезда юмористического киножурнала «Ералаш» предстала на размещенном селфи в розовой шапке и кремовом свитере. При этом она отказалась от декоративной косметики, продемонтсрировав естественную внешность.

В свою очередь, в подписи знаменитость указала, что собирается озеленить квартиру.

В августе 2025 года Анна Цуканова-Котт снялась топлес после свадьбы. Артистка вышла замуж за режиссера Михаила Врубеля. При этом январе того же года она рассказала о разводе с режиссером и сценаристом Александром Коттом после 18 лет брака. Пара воспитывает двух общих детей — сына Михаила и дочь Лею.