Жена Павла Прилучного пришла на премьеру в платье с разрезом до бедра

Жена Павла Прилучного, актриса Зепюр Брутян, пришла на премьеру фильма «Сказка о царе Салтане» с мужем Павлом Прилучным. Об этом сообщает пресс-служба KION.

© globallookpress

Павел Прилучный позировал в черном костюме и рубашке. Образ дополнили ботинки и сумка. Зепюр Брутян была одета в белое платье с отделкой из перьев. Пара обнималась перед камерами.

© Газета.Ru

Влюбленные познакомились во время съемок фильма «В клетке» и поженились в августе 2022 года. В апреле 2023-го актриса родила их общего сына Микаэля. У Прилучного также есть сын Тимофей и дочь Мия от артистки Агаты Муцениеце.

В августе супруги посетили премьеру лирической комедии «Виноград», которая прошла в летнем кинотеатре Summer Cinema by KION в Москве. Для светского мероприятия актриса выбрала черный полупрозрачный топ, макси-юбку в тон, серебристые серьги и массивный браслет. Она уложила волосы и сделала макияж с угольно-черными стрелками. Павел Прилучный, исполнивший одну из главных ролей в сериале, появился на публике в черном костюме и футболке.