Клеш в сезоне 2026: стоит ли выбирать и кому подойдет

Джинсы и брюки фасона клеш снова уверенно занимают место в актуальной модной повестке. Если еще пару лет назад этот силуэт воспринимался в основном как ретро отсылка, то уже к сезону 2026 он закрепляется как разновидность базового фасона.

© globallookpress

Вопрос в том, какие клеши выбрать, кому подойдет и как носить стильно. Об этом нам рассказала персональный стилист и имидж-эксперт Анастасия Жарикова.

Почему клеш снова актуален

Мода движется от оверсайза и нарочитой небрежности в сторону более элегантных и подчеркивающих силуэт форм. Клеш отвечает этому запросу: он облегает бедра, добавляет архитектурности образу и визуально балансирует пропорции.

«Современный клеш — это чаще не экстремально широкие брючины, а аккуратное расширение от колена или чуть выше, которое выглядит сдержанно и универсально», — поясняет стилист.

Кому клеш действительно идет

Силуэт подойдет для тех, кто хочет визуально удлинить ноги, сделать фигуру более сбалансированной и стройной. Он особенно выигрышно смотрится на женщинах с выраженными бедрами — расширение уравновешивает верх и низ, не добавляя лишнего объема.

«При невысоком росте и узких бедрах важно выбирать модели умеренно расклешенные, сочетать их с обувью на каблуке и вытянутым мысом. Для высоких женщин клеш может стать отличной базой и для повседневных образов с обувью на плоском ходу», — советует Анастасия.

Какой клеш актуален в 2026 году

В тренде лаконичные клешеные брюки из костюмной ткани, денима, из экокожи, бархата и вельвета. Наш эксперт: «Такой материал держит форму и создает самый выигрышный силуэт. Посадку на талии лучше выбирать среднюю или высокую — так сохранятся гармоничные пропорции образа и будет больше вариантов для сочетания».

По длине базовые клеши должны быть в пол или на 1 см выше, покрывая часть обуви и каблук. Модная разновидность — укороченные клеши выше щиколотки. Стилист:

«Такие смотрятся более игриво и облегченно, но могут визуально уменьшить рост, особенно если надеть их с контрастной по цвету обувью».

В какой стиль впишется

Так как брюки клеш можно смело отнести к базе, они будут универсальны в сочетании с разными стилевыми направлениями.

«Одинаково органично расклешенные брюки и джинсы будут смотреться в расслабленном городском образе, собранном деловом, элегантно-вечернем или эклектично-ярком», — рекомендует специалист.

Уместность определяется цветом, декором и материалом. В строгие комплекты лучше подойдут брюки сдержанных оттенков: темно-синий, коричневый, серый, без активного декора и блеска. Анастасия:

«Для более смелых аутфитов можно выбрать и поярче цвета: розовый, красный, зеленый. А также принты и дополнительные детали в виде контрастных строчек, фактурной ткани, разрезов».

Идеи для образов с расклешенными брюками

Самые удачные варианты верхов — лаконичные жакеты, вязаный трикотаж, рубашки или блузы. Лучше всего смотрятся удлиненные фасоны прямого кроя, приталенные варианты или укороченные со свободной, но не очень объемной посадкой.

«Например, для делового образа подойдет рубашка, заправленная в пояс, жакет прямого кроя, ремень для собранности и лодочки на небольшом каблуке. Для модного образа в стиле 70-х можно добавить цветную водолазку, облегающий жилет, сумку с бахромой и крупные очки в пластиковой оправе», — советует стилист.

В сезоне 2026 клеш, после нескольких лет доминирования широких моделей, воспринимается как более собранная и элегантная версия актуального поясного изделия. Он сохраняет комфорт и свободу движения, но при этом возвращает фигуре силуэтность и женственность.