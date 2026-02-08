Марго Робби взбудоражила фанатов кожаным мини-платьем

Голливудская актриса Марго Робби показала фигуру в кожаном мини-платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Марго Робби посетила пресс-конференцию в Лондоне, приуроченную к выходу экранизации романа «Грозовой перевал» Эмили Бронте. Для закрытого мероприятия в рамках продвижения фильма актриса выбрала черное кожаное мини-платье Vivienne Westwood, которое дополнила туфлями в тон. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж в естественном стиле.

4 февраля Марго Робби пришла на радио BBC в Лондоне, чтобы рассказала о фильме «Грозовой перевал», в котором сыграла главную роль. Актриса вышла на публику в корсете с розовым узором, черных брюках с заниженной талией и остроносых туфлях на каблуках. Артистка дополнила образ тренчем, солнцезащитными очками и сумкой. Однако интернет-пользователи не оценили модель брюк Марго Робби.

До этого Марго Робби посетила премьеру фильма по роману Эмили Бронте «Грозовой перевал». Мероприятие прошло в кинотеатре Le Grand Rex в Париже. Для светской премьеры актриса выбрала кутюрное кастомное платье Chanel с красным бархатным корсетным верхом и белой юбкой.