Дочь Миллы Йовович стала амбассадором бренда Dior

Дочь Миллы Йовович Эвер Андерсон стала амбассадором бренда Dior. Об этом сообщает WWD.

© Газета.ru

18-летняя дочь Миллы Йовович дебютировала в рекламе ювелирной линии модного дома Rose des Vents. Модель позировала в розовом кардигане, белой юбке с цветами и черных туфлях с открытым мысом. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали макияж с розовыми тенями.

В октябре Милла Йовович приняла участие в показе бренда Miu Miu, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Актриса вышла на подиум в темно-серой замшевой куртке, голубой рубашке с платком, черном кожаном фартуке и босоножках на каблуках. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж в естественном стиле. Интернет-пользователи обратили внимание на внешний вид актрисы. По мнению некоторых, Милла Йовович слишком сильно похудела.

До этого Милла Йовович показала кадры, сделанные во время отдыха с семьей на Гавайях и в штате Юта. На одном из снимков актриса была запечатлена со своим супругом Полом Андерсеном на закате на фоне океана.