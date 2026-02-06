«Ищи меня в клубе». Звезда «Универа» выбрала для выхода в свет мини-юбку

Звезда «Универа», актриса Наталья Рудова, вышла на публику в мини-юбке из денима. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

42-летняя актриса позировала в джинсовой мини-юбке, черном топе и сапогах из кожи. Волосы она выпрямила и сделала вечерний макияж.

© Газета.Ru

«Если я нужна тебе, ищи меня в клубе», — написала Рудова.

Артистка тщательно следит за питанием и много тренируется, чтобы поддерживать фигуру. По признанию звезды, у нее бывают срывы, когда она набирает лишние килограммы, но на короткий срок. Рудова отмечала, что старается для себя, а не для привлечения внимания мужчин. Актриса в целом довольна отражением в зеркале, однако не прекращает усиленно работать над собой.

Рудова недавно показала подписчикам, как выглядела в бикини в разном весе. Артистка опубликовала в соцсетях фотоколлаж. Знаменитость отметила, что большинству понравились ее нынешние формы при весе в 61 килограмм.

Звезда «Универа» признавалась, что мечтает о семье, однако пока не встретила человека, с которым бы ей хотелось быть рядом.