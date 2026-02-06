Ким Кардашьян прикрыла голую грудь полотенцем на фото для журнала

Американская телезвезда, блогерша и бизнесвумен Ким Кардашьян в откровенном виде снялась для журнала Complex. Фото появилось на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© globallookpress

45-летняя знаменитость предстала перед камерой в черных леггинсах. При этом она прикрыла полотенцем голую грудь.

© Lenta.ru

Также инфлюэнсершу запечатлели в розовой спортивной форме, облегающей фигуру, и бюстгальтере в сочетании с поясной сумкой из коллаборации ее бренда Skims с маркой Nike.

Ранее в феврале Ким Кардашьян в прозрачном платье сходила на свидание с участником команды «Феррари» Льюисом Хэмилтоном, в романе с которым ее заподозрили.