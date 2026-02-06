Назван трендовый маникюр на весну 2026 года

Стилист Влад Лисовец назвал трендовый маникюр на весну 2026 года. Об этом он написал в Telegram-канале.

© Газета.Ru

Влад Лисовец сделал подборку стильного маникюра на весенний сезон, сделав акцент на дизайн с принтом в горошек в разных оттенках.

«Подборка трендовых идей для вашего следующего маникюра», — написал Лисовец.

До этого Владислав Лисовец перечислил самые трендовые прически зимы. Он посоветовал придавать волосам большей легкости и небрежности. Среди трендовых стрижек он выделил шегги, маллет, рваный каскад и каре.

А месяцем ранее Влад Лисовец заявил, что накладные и наращенные ресницы делают из девушки провинциалку. Он также отметил, что девушкам не стоит носить очки на кончике носа. Стилист считает, что подобное ношение украшения тоже превращает дам в простушек. Также он посоветовал отказаться от нарисованных бровей и «губ-уточек». Лисовец добавил, что женщинам стоит расстаться с часами со стразами, высокой бейсболкой, приталенными джинсовыми куртками.