Журналистка Ксения Собчак показала, как выглядит без макияжа и фильтров. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

Ксения Собчак в черной пижаме позировала в домашнем интерьере с маской на лице. Волосы журналистка собрала в хвост и примерила желтые очки.

На днях Ксения Собчак опубликовала в личном блоге фото, где предстала перед камерой в черном корсете из кружева Dolce & Gabbana, который сочетала с юбкой на молнии, жакетом, ажурными колготками и туфлями. Журналистка дополнила образ массивными серьгами, колье и кольцами. Образ знаменитость завершила клатчем «из макарон».

В конце января журналистка и модель Елена Перминова вместе проводили время в Куршевеле. Телеведущая предстала перед камерой в черном полупрозрачном наряде с глубоким декольте, который дополнила массивными золотыми серьгами и кольцом. Знаменитость собрала волосы в пучок и сделала макияж. Модель предпочла розовую облегающую комбинацию и чулки.