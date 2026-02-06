Экс-ведущая «Ревизорро» потренировалась в Бразилии в комбинезоне

Экс-ведущая «Ревизорро», ведущая Елена Летучая, потренировалась на отдыхе в Бразилии. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Елена Летучая позировала в черном комбинезоне с голой спиной. Образ дополнили кроссовки и бейсболка. Волосы ведущая собрала в хвост и отказалась от макияжа. Съемку Летучая устроила на отдыхе у бассейна в Бразилии.

В декабре Елена Летучая подвела итоги года и показала кадры, сделанные в разные месяцы. На одном из фото телеведущая была запечатлена в черном бюстгальтере, который был украшен пайетками. Артистка также надела темный низ, кожаную куртку и солнцезащитные очки. Звезда программы «Ревизорро» добавила к образу золотые серьги, браслеты и ожерелье. Летучая позировала с кудрявыми распущенными волосами и макияжем.

До этого Елена Летучая посетила предновогодний ужин сервиса «Яндекс Книги», который прошел в Москве. Телеведущая выбрала для закрытого светского мероприятия черное мини-платье, украшенное перьями. Артистка также надела туфли на каблуках, браслет с бриллиантами, серьги и ожерелье. Знаменитость уложила волосы в локоны и сделала макияж с черными стрелками и красной помадой.