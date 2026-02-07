Певица Ольга Серябкина станцевала на сцене в золотом мини-платье

Экс-солистка SEREBRO, певица Ольга Серябкина, станцевала на сцене во время музыкального концерта. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

40-летняя Ольга Серябкина позировала в золотом мини-платье, черных колготках и туфлях на каблуках. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали вечерний макияж. Певица исполнила свои песни на сцене.

Несколько недель назад Ольга Серябкина выложила в личный блог фото, где предстала перед камерой в золотом мини-платье с декольте, состоящем из цепей. Певица дополнила наряд объемной длинной шубой и серьгами-кольцами. Визажист сделал поп-исполнительнице макияж с черными стрелками, коричневыми блестящими тенями, накладными ресницами и блеском для губ, а стилист уложил волосы в крупные локоны.

До этого Ольга Серябкина снялась в черном мини-платье с глубоким декольте и меховой юбкой. Певица добавила к наряду колготки в тон и лоферы. Поп-исполнительница позировала с распущенными волосами и вечерним макияжем.