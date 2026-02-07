Певица Ханна повторила образ Мадонны с шапкой-ушанкой и шубой. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Накануне Мадонна пришла на фестиваль подруги в ушанке, стилизованной под советскую. Ханна повторила образ певицы, примерив бело-серую шубу и шапку-ушанку. В кадре она снялась на Красной площади, а также в квартире с интерьером в советском стиле.

«Русские красавицы», — написала Ханна.

В 2010 году Ханна участвовала в конкурсе Miss Kemer International, а Пашу отдыхал в Турции с друзьями. Продюсер решил познакомиться с «эффектной девушкой» и взять у нее номер телефон. Бизнесмен отмечал в интервью, что будущая жена поразила его своей красотой, поэтому он колебался, прежде чем подойти и заговорить с ней. По признанию звезды, она при первой встрече не увидела «глубины» в Пашу, но дала шанс на развитие отношений, и ни разу не пожалела об этом.

Пара поженилась в 2015 году. У супругов две дочери: помимо шестилетней Адрианы, они воспитывают двухлетнюю Камиллу.

Звезда называла мужа «включенным отцом», который осознанно пришел к родительству и несет равную с ней ответственность за детей. По словам Ханны, ей было легко решиться на второго ребенка, поскольку она ощущала мощную поддержку от супруга.