Сестра Дуа Липы вышла на публику в полупрозрачном платье

Сестра певицы Дуа Липы Рина появилась на публике в полупрозрачном платье. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Рина Липа вышла на публику в пестром, полупрозрачном платье с глубоким декольте. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали вечерний макияж.

«Один в один», «Как похожи с сестрой», «Как близняшки», — написали подписчики певицы.

В июле Дуа Липа в интервью журналу Vogue объявила о помолвке с возлюбленным, актером Каллумом Тернером.

«Да, мы помолвлены, я очень взволнована. Я обожаю свое кольцо. Оно отражает мою суть. Так приятно знать, что человек, с которым ты собираешься провести всю свою жизнь, настолько хорошо тебя знает», — рассказала поп-исполнительница.

По словам артистки, актер выбирал обручальное кольцо, советуясь с ее подругами и сестрой.