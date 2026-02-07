Алеся Кафельникова снялась на капоте машины в вызывающем наряде

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова, модель Алеся Кафельникова, снялась на капоте автомобиля. Профессиональными снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

Алеся Кафельникова позировала черном корсете с принтом, пышной мини-юбке и пестрых колготках. Образ дополнили туфли с острым мысом и кепка. Волосы модели выпрямили и сделали вечерний макияж. Модель легла на капот машины, а также снялась в салоне.

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

В октябре Алеся Кафельникова приняла участие в показе бренда Vivienne Westwood, который состоялся в Париже. Модель появилась на публике в платье с полупрозрачном верхом и объемной юбкой. Образ манекенщицы дополнили массивное колье и босоножки на каблуках. Знаменитости сделали объемную укладку и макияж с черными стрелками и нюдовой помадой.

Позже Алеся Кафельникова вышла на публику в платье с разрезами по бокам, которое было украшено серебристыми стразами. Модель позировала с распущенными волосами и макияжем с черными стрелками. Манекенщица была запечатлена на закрытом мероприятии, организованном ливанским брендом Monot.