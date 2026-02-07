Россиянам объяснили важность аксессуаров для самопрезентации. Об этом с «Лентой.ру» побеседовала фэшн-эксперт и арт-директор бренда Michel Katana Наталья Семенова.

В первую очередь, эксперт высказалась о цветах аксессуаров. Так, красный символизирует лидерство, активную жизненную позицию и желание быть в центре внимания, а оранжевый говорит о способности выходить в социум и креативно заявлять о себе.

«Тема открытости и взаимодействия продолжается в желтом — цвете коммуникации. Желтые аксессуары создают ощущение легкости, дружелюбия, готовности к диалогу и обмену. Зеленый же про гармонию и внутреннее равновесие. Люди с зелеными аксессуарами, перчатками или палантинами воспринимаются как уравновешенные, надежные, эмоционально устойчивые», — считает собеседница издания.

«Голубой — цвет фантазии и романтики, а синий, напротив, про собранность. Он ассоциируется с концентрацией, серьезностью намерений и доверием, поэтому он особенно уместен в деловом контексте. В то же время фиолетовый символизирует выход за рамки привычного, сложный внутренний мир и способность мыслить глубже стандартных сценариев», — Наталья Семенова.

По словам специалистки, фактура аксессуаров задает ощущение тактильности и глубины образа, формируя первое, почти интуитивное впечатление. Одной из самых выразительных фактур она назвала шелк, который ассоциируется с женственностью, легкостью и текучестью. А шерсть, по мнению Семеновой, говорит о фундаментальности и серьезном настрое.

«Кашемир же ассоциируется с роскошью, статусом и высоким качеством жизни. Это материал, который говорит о зрелости вкуса, ценности тактильных удовольствий и внимании к деталям», — подытожила она.

