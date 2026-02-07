Пять стрижек, которые держат форму сами и не боятся шапок

Хочется обновиться этой зимой, но не хочется каждое утро долго возиться с волосами? Есть отличные стрижки, которые выглядят современно и почти не требуют укладки. Они держат форму сами и отлично сочетаются с теплыми шапками, утверждает Мария Шеди.

Первая — мягкая пикси с удлиненной челкой. Это совсем не та резкая и дерзкая стрижка, какой мы ее помним. Сейчас это воздушная, женственная форма с мягкими линиями. Она подчеркивает скулы, а укладка занимает минуту: просто высушите волосы феном и взбейте пальцами. Она отлично смотрится даже на тонких волосах и не боится шапок — объем быстро возвращается.

Вторая — французский длинный боб до ключиц. Его обожают стилисты за тот самый естественный шик. Волосы выглядят так, будто только что высохли сами. Эта стрижка универсальна: она красиво подчеркивает шею, подходит для любого типа волос и идеально сочетается с объемными зимними пальто. Укладывать ее просто — достаточно высушить феном, опуская пряди вниз.

Третья — объемный шэг до плеч. Это уже не резкая рваная стрижка, а мягкие слои, которые создают движение и воздушность. Она идеально раскрывает естественную текстуру вьющихся или волнистых волос. Укладка минимальна: нанесите немного мусса и дайте волосам высохнуть естественно. Получается легкий, слегка небрежный, но очень стильный образ.

Четвертая — боб с глубоким боковым пробором. Иногда все меняет одна деталь. Такой пробор мгновенно добавляет объем у корней, смягчает черты лица и создает ощущение динамики. Стрижка быстро возвращает форму после шапки и укладывается буквально за две минуты. Секрет для большего объема — высушить волосы в сторону, противоположную пробору, а затем вернуть пряди на место.

Пятая — мягкий каскад. Это самый универсальный вариант. Деликатная градуировка по всей длине создает эффект живых, подвижных волос, которые красиво ложатся сами. Такая стрижка держит форму, не скатывается и выглядит ухоженно даже без укладки. Она освежает лицо, добавляет объем и отлично сочетается с зимними аксессуарами.

В 2026 году мода на волосы разделилась между художественным беспорядком и идеальным глянцем. Как напоминает «ГлагоL», за обеими стрижками может стоять простой домашний уход. Для естественного блеска и послушности волосы стоит ополаскивать раствором яблочного уксуса, который нейтрализует щелочную среду шампуня, закрывает чешуйки и продлевает ощущение свежести.