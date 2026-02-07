Модель Валентина Иванова снялась в топе и легинсах

Возлюбленная рэпера Тимати, модель Валентина Иванова, снялась на тренировке в Дубае. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Валентина Иванова позировала в укороченном белом топе и легинсах. Образ дополнили солнцезащитные очки. Волосы она собрала в хвост и отказалась от макияжа. Съемку модель устроила на вилле в Дубае.

1 декабря Валентина Иванова посетила выставку «Очарование красоты. Из истории ювелирных украшений в России» от MIUZ Diamonds и Государственного исторического музея. Журналисты поинтересовались у девушки, помогает ли ей Тимати ухаживать за их дочерью и менять подгузники.

«Я считаю, что это не мужская обязанность все-таки. Знаете, как говорится: муж работает, а жена красивая», — ответила Иванова.

Позже модель продемонстрировала фигуру после родов, которые прошли 2 августа. Она выложила фото, где стояла перед зеркалом в черном облегающем макси-платье, которое было полностью украшено пайетками. Девушка Тимати была запечатлена с уложенными распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах на фоне елки.

Ранее девушка рэпера Тимати Валентина показала себя в 2016 году.