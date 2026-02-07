Поможет ли ботокс желудка получить идеальную фигуру

Оказывается, ботокс может помочь не только в борьбе с морщинами, но и с похудением без диет и спорта. Говорят, что ботокс желудка укрощает аппетит, так как при его воздействии блокируются некоторые нервные окончания органа. Интернет полон отзывов об этой процедуре - и положительных, и отрицательных, но эксперты сходятся во мнении, что процедура сопряжена со многими рисками, а ее польза не доказана.

Как делают ботокс желудка

Ботокс желудка - процедура, которая проводится путем введения эндоскопа через рот под внутривенной анестезией. Она заключается во введении препарата в определенные точки стенок желудка, что временно блокирует его мышцы и нервы. Говорят, такая инъекция подходит всем пациентам с низким индексом массы тела, желающим сбросить около 15 килограмм. Ожидается, что эффект продлится 3-6 месяцев, а за это время получится сбросить примерно 10% веса.

Где делают ботокс желудка

Ботокс желудка проводится в Германии, США, Казахстане и Великобритании, но больше всего процедура распространена в Турции - там достаточно сильно развит медицинский туризм - с большим потоком пациентов из Европы и гораздо более дешевыми ценами.

В России эта процедура стоит примерно 60 тысяч рублей, что примерно соответствует годовому абонементу в хорошем фитнес-клубе. По мнению экспертов, подобные процедуры проводятся в единичных медицинских центрах, и, надо признать, это далеко не самые авторитетные клиники в лечении ожирения.

Эффективность процедуры

Впервые заговорили о возможности введения ботокса в желудок для снижения веса еще в 2003 году. С тех пор прошло уже больше 20 лет, но этот нехирургический метод лечения ожирения не стал революционным, а его эффективность остается спорной. Это все-таки инвазивная процедура, включающая внутренние манипуляции с организмом, так что она не гарантированно безопасна. Безопасность операции зависит не только от врача, но и от производителя ботулотоксина - то есть от качества самого препарата.

Риски процедуры

Наиболее опасным риском является внутреннее кровотечение в месте инъекций, которое может привести к осложнениям и даже летальному исходу. Также следует помнить, что ботулотоксин может вызвать аллергические реакции и отравление препаратом. Все исследования преимуществ и рисков применения ботокса для похудения проводились на небольшом количестве пациентов (13-25 человек). Такие исследования не могут считаться надежными и подтверждать безопасность данной процедуры.

Основными рекомендациями по снижению веса по-прежнему являются изменения образа жизни: диета, здоровый сон и спорт. Лучше всего сосредоточиться на профилактике ожирения, чтобы в будущем не прибегать к сомнительным процедурам по снижению веса.